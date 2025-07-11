Молодой человек закопанной в лесу российской студентки сделал признание

В Кемеровской области молодой человек признался в убийстве пропавшей студентки

В Кемеровской области 22-летний житель Прокопьевска признался в расправе над пропавшей 19-летней студенткой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Молодому человеку предъявили обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ. По версии следствия, 6 июля он пришел в квартиру к девушке, где во время выяснения отношений ударил ее по голове. Потерпевшая потеряла сознание, после чего россиянин ударил ее ножом в шею. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Обвиняемый покинул место преступления, однако вскоре вернулся за телом. Его он завернул в плед, положил в багажник машины, которую попросил у знакомого, и поехал в лес. Спрятав под ветками тело, молодой человек написал родственникам девушки с ее телефона просьбу не искать ее.

Под тяжестью доказательств обвиняемый сознался и показал место с телом в лесу. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 10 сентября.

О задержании молодого человека стало известно 10 июля. Это произошло после того, как семья студентки обратилась в полицию из-за ее исчезновения.