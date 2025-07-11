Москвич прокатился на сапе с кальяном и попал на видео

В Москве сняли на видео мужчину, который курит кальян, катаясь на сапе

Житель Москвы решил прокатиться на сапе с кальяном и попал на видео. Внимание на необычную прогулку обратил Telegram-канал «Москва Live».

На записи, сделанной местной жительницей, можно наблюдать, как мужчина плывет по реке на сап-доске, на которой стоит кальян, и курит его прямо на ходу. Рядом с ним на соседней доске плывет его спутница с веслом в руках. Локация, где было снято видео, при этом не указывается.

Ранее стало известно, что в Марьино местный житель соорудил транспортное средство из двери от шкафа и устроил заезд по дорогам города. На записи, снятой пассажиркой проезжавшего мимо авто, можно увидеть, что мужчина, помимо двигателя, оборудовал устройство сиденьем, на которое повесил рюкзак. Автор видео отметила, что средство развивает достаточно большую скорость и его нелегко обогнать.