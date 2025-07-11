Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:15, 11 июля 2025Экономика

Москвич прокатился на сапе с кальяном и попал на видео

В Москве сняли на видео мужчину, который курит кальян, катаясь на сапе
Полина Кислицына (Редактор)

Житель Москвы решил прокатиться на сапе с кальяном и попал на видео. Внимание на необычную прогулку обратил Telegram-канал «Москва Live».

На записи, сделанной местной жительницей, можно наблюдать, как мужчина плывет по реке на сап-доске, на которой стоит кальян, и курит его прямо на ходу. Рядом с ним на соседней доске плывет его спутница с веслом в руках. Локация, где было снято видео, при этом не указывается.

Ранее стало известно, что в Марьино местный житель соорудил транспортное средство из двери от шкафа и устроил заезд по дорогам города. На записи, снятой пассажиркой проезжавшего мимо авто, можно увидеть, что мужчина, помимо двигателя, оборудовал устройство сиденьем, на которое повесил рюкзак. Автор видео отметила, что средство развивает достаточно большую скорость и его нелегко обогнать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Киевом появился самолет Ан-124. Что о нем известно?

    Редкая лилия зацвела в горах Сочи

    Раскрыты сроки массового запуска новой системы образования в России

    Суда придумали необычный способ защиты от атак хуситов в Красном море

    Москвич прокатился на сапе с кальяном и попал на видео

    В России раскрыли последствия закрытия генконсульства Польши в Калининграде

    Российские дроны впервые достигли новой цели

    Скандально известный многоженец Сухов признался в насилии над дочерью

    В России объяснили последствия запрета на экспорт бензина

    Одержимая пластикой телезвезда оценила свою внешность без макияжа фразой «какая я уродина»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости