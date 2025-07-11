Мужчина обокрал собственную семью и сбежал с невестой сына

В Индии отец шестерых детей сбежал с невестой сына и забрал семейные накопления

Житель Индии сбежал с невестой сына и обокрал семью. Об этом сообщает South China Morning Post.

55-летний Шакиль сбежал с невестой собственного 15-летнего сына Амана, а также забрал с собой семейные накопления общей суммой 200 тысяч рупий (180 тысяч рублей) и золотые украшения. «Аиша должна была стать невестой моего сына, а теперь она жена моего мужа», — заявила брошенная супруга.

«Он предал и сына, и жену», — прокомментировали ситуацию местные жители в соцсетях. Отец шестерых детей под предлогом подготовки к свадьбе тайно встречался с 22-летней Аишей, а когда сын расторг помолвку, бежал с ней в Дели.

В Индии мусульманам разрешено иметь до четырех жен. Полиция пока не получила официального заявления от семьи.

Ранее сообщалось, что в Индии невеста сбежала с любовником на мотоцикле в первую брачную ночь. Она под предлогом неотложных дел вышла из дома после свадьбы и не вернулась. Расследование показало, что девушка заранее спланировала побег.