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10:17, 11 июля 2025Из жизни

Мужчина обокрал собственную семью и сбежал с невестой сына

В Индии отец шестерых детей сбежал с невестой сына и забрал семейные накопления
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Vaibhav Nagare / Unsplash

Житель Индии сбежал с невестой сына и обокрал семью. Об этом сообщает South China Morning Post.

55-летний Шакиль сбежал с невестой собственного 15-летнего сына Амана, а также забрал с собой семейные накопления общей суммой 200 тысяч рупий (180 тысяч рублей) и золотые украшения. «Аиша должна была стать невестой моего сына, а теперь она жена моего мужа», — заявила брошенная супруга.

«Он предал и сына, и жену», — прокомментировали ситуацию местные жители в соцсетях. Отец шестерых детей под предлогом подготовки к свадьбе тайно встречался с 22-летней Аишей, а когда сын расторг помолвку, бежал с ней в Дели.

В Индии мусульманам разрешено иметь до четырех жен. Полиция пока не получила официального заявления от семьи.

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Ранее сообщалось, что в Индии невеста сбежала с любовником на мотоцикле в первую брачную ночь. Она под предлогом неотложных дел вышла из дома после свадьбы и не вернулась. Расследование показало, что девушка заранее спланировала побег.

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