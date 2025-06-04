Невеста сбежала с любовником в первую брачную ночь

В Индии невеста сбежала с любовником и создала ему финансовые проблемы

В Индии невеста сбежала с любовником на мотоцикле в первую брачную ночь. Об этом сообщает News 18.

27 мая в штате Уттар-Прадеш молодая жена под предлогом неотложных дел вышла из дома после свадьбы и не вернулась. Расследование показало, что девушка заранее спланировала побег с возлюбленным в первую брачную ночь. Это спровоцировало конфликт между тремя семьями. В итоге невеста создала избраннику финансовые проблемы.

Деревенский совет предложил любовнику возместить жениху свадебные расходы в размере 300 тысяч рупий (270 тысяч рублей), но его семья отказалась платить. «Эта сумма для нас неподъемна», — заявили родственники мужчины, после чего обманутый жених обратился в полицию.

Правоохранители сейчас устанавливают, мог ли брак быть изначально частью мошеннической схемы.

В Индии традиционно самые дорогие свадьбы в мире — средние расходы составляют 5 миллионов рупий (4,5 миллиона рублей). При этом каждая пятая невеста в стране выходит замуж по принуждению.

Ранее в Индии свадьба закончилась похищением жениха. Его украли танцовщицы из-за спора об оплате их выступления.

