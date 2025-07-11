На Украине поблагодарили Россию за удар по «адскому» военкомату

Нардеп Дмитрук: Одесситов переполняют эмоции после удара по адскому военкомату

После удара российских войск по «адскому» военкомату, на который постоянно жаловались граждане, одесситов переполняют эмоции. Россию за удар по территориальному центру комплектации (ТЦК) от лица местных жителей поблагодарил в Telegram депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«Все в Одессе знают, что ТЦК на улице Заньковецкой — это ад! Там избивают и пытают людей каждый день. Там сотни случаев избиения людей», — заявил парламентарий.

Он отметил, что сотрудники военкомата известны тем, что бьют даже женщин, которые пытаются помочь своим родственникам-мужчинам.

Удар по военкомату был нанесен 11 июня. Предположительно, атака была совершена с использованием дронов-камикадзе.