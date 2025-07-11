После удара российских войск по «адскому» военкомату, на который постоянно жаловались граждане, одесситов переполняют эмоции. Россию за удар по территориальному центру комплектации (ТЦК) от лица местных жителей поблагодарил в Telegram депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
«Все в Одессе знают, что ТЦК на улице Заньковецкой — это ад! Там избивают и пытают людей каждый день. Там сотни случаев избиения людей», — заявил парламентарий.
Он отметил, что сотрудники военкомата известны тем, что бьют даже женщин, которые пытаются помочь своим родственникам-мужчинам.
Удар по военкомату был нанесен 11 июня. Предположительно, атака была совершена с использованием дронов-камикадзе.