Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:02, 11 июля 2025Экономика

Названа цена самой дешевой новостройки в Москве

Самая дешевая новостройка в Москве стоит 4,6 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самую дешевую квартиру в московской новостройке можно купить за 4,6 миллиона рублей. Стоимость такого объекта раскрыли эксперты Агентства инвестиций в недвижимость Москвы, передает «Москвич Mag».

В рамках указанного бюджета получится приобрести студию площадью 12 квадратных метров. Жилье располагается на девятом этаже строящегося жилого комплекса в Западном административном округе. Объект планируют сдать в 2026 году.

Эксперты также выяснили, во сколько обойдется наиболее бюджетный вариант на вторичном рынке. Самой доступной оказалась студия размером 21 квадрат за 2,4 миллиона рублей. Жилье находится на первом этаже дома в Восточном округе.

Ранее стала известна цена самой дешевой комнаты в Москве. Такое помещение можно купить за 2,3 миллиона рублей, его площадь составляет 11,5 квадратного метра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уже несколько дней в Подмосковье массово досматривают грузовики. В них ищут дроны. Что известно?

    Названы главные различия свадеб разных поколений

    Франция захотела большую долю в европейском проекте истребителя FCAS

    Россиянам покажут уникальное шоу с Собчак с Роговым

    Эксперты предрекли взлет стоимости аренды жилья в одном городе

    Работник пытался вынести взрывчатые вещества с российского завода

    Жулики освоили новую схему инвестиционного мошенничества

    Суд поставил точку в деле о ремонте общежития МГУ на выделенные Минобороны России деньги

    Пилоты рейса в Москву увидели вспышку в небе очень близко к самолету

    Российский подросток из ревности расправился с девушкой и ее матерью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости