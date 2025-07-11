Названа цена самой дешевой новостройки в Москве

Самая дешевая новостройка в Москве стоит 4,6 млн рублей

Самую дешевую квартиру в московской новостройке можно купить за 4,6 миллиона рублей. Стоимость такого объекта раскрыли эксперты Агентства инвестиций в недвижимость Москвы, передает «Москвич Mag».

В рамках указанного бюджета получится приобрести студию площадью 12 квадратных метров. Жилье располагается на девятом этаже строящегося жилого комплекса в Западном административном округе. Объект планируют сдать в 2026 году.

Эксперты также выяснили, во сколько обойдется наиболее бюджетный вариант на вторичном рынке. Самой доступной оказалась студия размером 21 квадрат за 2,4 миллиона рублей. Жилье находится на первом этаже дома в Восточном округе.

Ранее стала известна цена самой дешевой комнаты в Москве. Такое помещение можно купить за 2,3 миллиона рублей, его площадь составляет 11,5 квадратного метра.