Названа цена самой дешевой комнаты Москвы

Стоимость самой дешевой комнаты Москвы составила 2,3 миллиона рублей

Стоимость самой дешевой комнаты Москвы, доступной для покупки на данный момент, оценили в 2,3 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Речь идет об объекте, находящемся в Троицком административном округе (ТАО). За указанную цену удастся приобрести объект площадью 11,5 квадратных метра в двухкомнатной квартире.

Что касается наиболее дорогого лота на рынке комнат столицы, то его стоимость составляет 15,5 миллиона рублей. Новому собственнику достанется объект метражом 19 «квадратов», который расположен в многокомнатной квартире в Тверском районе в центре столицы, возле станции метро «Театральная».

Ранее риелтор Ярослав Кобаладзе сообщил, что самая дешевая квартира Москвы с видом на Кремль продается за 22,5 миллиона рублей.