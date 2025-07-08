Названа стоимость самой дешевой квартиры с видом на Кремль

Стоимость самой дешевой квартиры с видом на Кремль составила 22,5 млн рублей

Стоимость самой дешевой квартиры Москвы с видом на Кремль, доступной для покупки на вторичном рынке на данный момент, оценили в 22,5 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвал основатель агентства Kobaladze Realty Ярослав Кобаладзе.

За указанную выше сумму удастся приобрести однокомнатную квартиру площадью 36 квадратных метров. Недвижимость расположена в Таганском районе столицы. Напротив, наиболее дорогой объект на «вторичке» выставлен на продажу за 2,7 миллиарда рублей. Речь идет о многокомнатной квартире метражом более 970 «квадратов», которая находится в Пресненском районе.

Ранее выяснилось, что цена самой бюджетной недвижимости в центре Москвы составила 15 миллионов рублей. Такой бюджет позволит купить студию в Басманном районе площадью 26 квадратных метров.

