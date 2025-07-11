Названы четыре самых неэффективных метода контрацепции

Гинеколог Мерседес Эрреро заявила, что существует множество видов контрацепции, но не все они одинаково эффективны, и назвала четыре наименее действенных из них. Ее слова передает издание ABC.

Среди малоэффективных методов контрацепции Эрреро назвала влагалищную диафрагму. «Беременеют 15-29 женщин из 100, которые пользуются ею на протяжении одного года», — пояснила она.

Кроме того, до сих пор бытует мнение, что прерванный половой акт спасает от беременности. Однако специалистка отметила, что этот метод тоже не всегда эффективен, и призвала женщин не полагаться на то, что их партнеры контролируют ситуацию. Эрреро также посоветовала отказаться от использования кремов со спермицидами и календарного метода контрацепции, который предполагает расчет фертильных дней.

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