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12:27, 11 июля 2025Мир

Немцы начали отказываться от военной службы

RND: В Германии все больше мужчин отказывается от военной службы
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Henry Nicholls / Pool Photo via AP / AP

В Германии все больше мужчин отказывается от военной службы. Об этом сообщило редакционное объединение RND.

«Только по состоянию на 30 июня 2025 года поступило 1363 заявления о признании отказа от военной службы по соображениям совести», — рассказала изданию представитель федерального ведомства по делам семьи и гражданского общества.

В 2022 году число заявлений составило 951, в 2023 году — 1079, а в 2024 году — 2241. Если экстраполировать показатель за первую половину 2025 года на весь год, то получится 2726, говорится в материале.

«Это четкий сигнал против возобновления призыва. Особенно среди молодежи, которой уже пришлось сократить расходы во время пандемии коронавируса, чьи школы разваливаются из-за нехватки финансирования и которая больше не может позволить себе дорогую аренду в городах с университетами из-за нехватки жилья. Они не хотят теперь рисковать жизнью ради этой политики», — заявил политический директор Немецкого общества мира «Объединенные противники войны» Михаэль Шульце фон Глассер.

Ранее сообщалось, что власти Германии планируют ввести шестимесячную добровольную службу в армии, чтобы укрепить обороноспособность страны. Программа изначально будет добровольной, но руководство страны допускает возможность призыва, если желающих окажется недостаточно.

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