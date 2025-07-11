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12:44, 11 июля 2025Интернет и СМИ

На Западе сделали неутешительное для Зеленского заявление

NZZ: Решение об отступлении ВСУ из-за угрозы прорыва ВС РФ зависит от Зеленского
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Угроза прорыва России растет, и решение об отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью зависит от президента страны Владимира Зеленского. Такое неутешительное для политика заявление сделало немецкое издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«[Президент США Дональд] Трамп все еще думает о том, отправить ли ему вооружение на Украину. Но риск российского прорыва растет. (...) Решение (...) об оперативном выводе войск зависит не от командующего армией, а от президента Владимира Зеленского», — утверждается в материале западного СМИ.

В статье также добавляется, что Вооруженные силы России (ВС РФ) уже несколько недель ведут наступление одновременно в трех географически удаленных друг от друга местах.

Ранее польское издание Interia предрекло ВСУ проблемы из-за одного шага России. По данным СМИ, ВС РФ получили огромную партию модернизированных танков Т-80БВМ, которые будут применяться для наступления в районе Красноармейска (украинское название — Покровск).

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