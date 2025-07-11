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08:01, 11 июля 2025МирЭксклюзив

Названо условие для сближения России и Европы

Профессор Ян Оберг: Россия и Европа могут объединиться после масштабной войны
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Россия и Европа могут объединиться после масштабной войны, которая приведет к катастрофическим разрушениям. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил датский профессор, директор Транснационального фонда исследований мира и будущего Ян Оберг.

«Именно такой разрушительный конфликт, возможно, когда-то и заставит нас [Россию и Запад] снова объединиться», — заметил он.

Вместе с тем эксперт надеется, что подобный сценарий все-таки не будет реализован. Однако на данный момент европейские лидеры вполне могут привести к нему: по мнению профессора Оберга, они ведут себя так, словно никогда больше не встретятся с русскими. В то же время Россия, наоборот, постоянно говорит о желании развивать связи с Западом, считает он.

Ранее Ян Оберг раскрыл роль европейских ученых в конфликте России и Запада. По его словам, они стали важным дополнением к военно-промышленному комплексу.

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