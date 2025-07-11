Обновился рейтинг Путина среди россиян

ФОМ: Работу Путина на посту президента положительно оценили 79 процентов россиян

Работу Владимира Путина на должности президента России положительно оценивают 79 процентов граждан страны. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Отрицательно о деятельности президента высказались 9 процентов опрошенных, еще 13 процентов воздержались. Кроме того, 78 процентов респондентов заявили, что доверяют Путину. Об отсутствии доверия к главе государства высказались 12 процентов собеседников социологов, 10 процентов не смогли ответить на вопрос.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 4 по 6 июля в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высокие рейтинги Путина связаны с ситуацией в зоне специальной операции. Представитель Кремля подчеркнул, что успехи российских войск на линии боевого соприкосновения воодушевляют граждан страны.