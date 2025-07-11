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09:59, 11 июля 2025Россия

Обновился рейтинг Путина среди россиян

ФОМ: Работу Путина на посту президента положительно оценили 79 процентов россиян
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Работу Владимира Путина на должности президента России положительно оценивают 79 процентов граждан страны. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Отрицательно о деятельности президента высказались 9 процентов опрошенных, еще 13 процентов воздержались. Кроме того, 78 процентов респондентов заявили, что доверяют Путину. Об отсутствии доверия к главе государства высказались 12 процентов собеседников социологов, 10 процентов не смогли ответить на вопрос.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 4 по 6 июля в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высокие рейтинги Путина связаны с ситуацией в зоне специальной операции. Представитель Кремля подчеркнул, что успехи российских войск на линии боевого соприкосновения воодушевляют граждан страны.

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