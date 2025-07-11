Один из лучших гимнастов Украины сменил гражданство

Украинский гимнаст Ковтун сменил гражданство на хорватское

Один из лучших гимнастов Украины, четырехкратный чемпион Европы Илья Ковтун сменил гражданство. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Спортсмен получил паспорт Хорватии, в которой живет и тренируется три года. Кроме того, гражданство получила его наставница Ирина Горбачева-Надюк.

Ранее Ковтун пожаловался на реакцию соотечественников на его решение сменить гражданство на хорватское. Он признался, что ему было немного грустно из-за критических комментариев украинцев.

Ковтун — серебряный призер Олимпийских игр-2024 в упражнениях на брусьях. Также в его активе серебро и бронза в личном многоборье на чемпионатах мира и восемь медалей на чемпионатах Европы.