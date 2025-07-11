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20:05, 11 июля 2025Спорт

Один из лучших гимнастов Украины сменил гражданство

Украинский гимнаст Ковтун сменил гражданство на хорватское
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Weller / picture alliance via Getty Images

Один из лучших гимнастов Украины, четырехкратный чемпион Европы Илья Ковтун сменил гражданство. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Спортсмен получил паспорт Хорватии, в которой живет и тренируется три года. Кроме того, гражданство получила его наставница Ирина Горбачева-Надюк.

Ранее Ковтун пожаловался на реакцию соотечественников на его решение сменить гражданство на хорватское. Он признался, что ему было немного грустно из-за критических комментариев украинцев.

Ковтун — серебряный призер Олимпийских игр-2024 в упражнениях на брусьях. Также в его активе серебро и бронза в личном многоборье на чемпионатах мира и восемь медалей на чемпионатах Европы.

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