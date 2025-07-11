Оказавшийся в окружении ВСУ раненый боец СВО две недели держал оборону и выжил

Минобороны: Раненый боец ВС РФ почти две недели держал оборону от ВСУ

Оказавшийся в окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) раненый старший лейтенант Эммануил Давыдов почти две недели держал оборону и выжил. Его историю опубликовали в официальном Telegram-канале Минобороны России.

Российский боец специальной военной операции (СВО) на Украине отметил, что это была вторая боевая задача, в которой он принимал участие, — военнослужащие получили задание закрепиться вблизи населенного пункта Веселое Глушковского района.

«Нас было три группы. Моя находилась по центру. Ожидали противника с одной стороны, но противник на технике заехал с другой. После достаточно тяжелого боя у меня пропала связь», — вспомнил Давыдов.

По его словам, российским войскам удалось отбить две группы противника и уничтожить один бронетранспортер.

«После того, когда я смог выйти на связь, оказалось, что я нахожусь в полуокружении. И единственный выход — оставаться там и сражаться до конца. Слава Богу, что мой командир роты на тот момент меня поддержал чем смог», — рассказал участник СВО.

К российскому бойцу направили несколько человек на подмогу. «Организовали подвоз [техники и вооружения] прямо под носом противника», — отметил Давыдов.

В этом бою Вооруженным силам России (ВС РФ) удалось уничтожить до 12 единиц техники ВСУ и заставить противника поменять маршрут. «Противник уже не мог отправлять свежие силы к нам в тыл и вклиниваться в нашу оборону», — заключил он.

Ранее вырвавшийся из «клещей» ВСУ сын российского офицера младший лейтенант Максим Девятов отбил атаку и описал бой фразой «противник выдохся».