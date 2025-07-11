Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:42, 11 июля 2025Ценности

Перечислены самые модные бикини 2025 года

Редакторы Vogue назвали бикини кислотных оттенков самыми модными в 2025 году
Екатерина Ештокина

Фото: @kyliejenner

Редакторы испанской версии журнала Vogue перечислили самые модные бикини 2025 года. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

В первую очередь журналисты рассказали, что трендом августа станут купальники в стиле old money, декорированные драгоценными деталями, а также золотой и серебряной отделкой.

Помимо этого, эксперты назвали модными бикини кислотных оттенков с прозрачными элементами. Они посоветовали носить такие комплекты с пляжной одеждой.

Материалы по теме:
Осмеянная Ратаковски, женщины-диваны, роботы на подиуме и грудь напоказ: чем запомнилась Неделя моды в Париже?
Осмеянная Ратаковски, женщины-диваны, роботы на подиуме и грудь напоказ:чем запомнилась Неделя моды в Париже?
7 марта 2023
Тотальная нагота. На мировых подиумах продолжает господствовать «голая» одежда. Чем запомнилась неделя моды в Милане?
Тотальная нагота.На мировых подиумах продолжает господствовать «голая» одежда. Чем запомнилась неделя моды в Милане?
28 февраля 2023

Кроме того, в текущем сезоне в дизайн бикини проникли детали нижнего белья. По этой причине специалисты обратили внимание на купальники с кружевом и бантами. В список также вошли плавательные костюмы с животным и гороховым принтами.

В заключение редакторы заявили о популярности микробикини, которые делают фигуру визуально меньше.

Ранее в июле были раскрыты пять самых модных трендов 2026 года. Отмечалось, что в сезоне весна-лето будущего года модными станут микрошорты и воротники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Семейную ипотеку в России изменят. Почему россияне с детьми не смогут купить жилье, где захотят?

    Россия выдала Латвии разыскиваемого за изнасилование девочки около казино

    В Армении увидели признаки появления своего Гитлера

    Судьбу ключевой ставки связали с влиянием скрытых рисков

    В России заявили о неожиданном случае с девушкой Старовойта на похоронах бывшего министра

    Глава РПЛ объяснил замену «Торпедо» на «Оренбург»

    Пассажиров предупредили об опасности в международных аэропортах

    В России запустят уникальное шоу

    Выплавка стали в России упала

    Врачи не смогли поставить диагноз сестре Жанны Фриске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости