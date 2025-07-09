Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:50, 9 июля 2025Ценности

Раскрыты пять самых модных трендов 2026 года

GQ: Микрошорты и воротники станут трендом сезона весна-лето в 2026 году
Екатерина Ештокина

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Редакторы испанской версии журнала GQ раскрыли пять самых модных трендов 2026 года. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

По словам экспертов, в сезоне весна-лета будущего года модными станут микрошорты и воротники. Кроме того, специалисты подчеркнули, что на показах известных брендов дизайнеры сделали акцент на клетчатый принт.

Материалы по теме:
Голый прием. Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Голый прием.Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
6 октября 2021
Околофутболка. Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Околофутболка.Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
26 августа 2021

Помимо этого, журналисты заявили, что в моду также войдут чрезмерно яркие вещи, которые служат как психологическая техника и поднимают настроение в период социального и экономического кризиса и тревожности.

В заключение редакторы посоветовали в предстоящем году носить вещи в пижамном стиле.

Ранее в июле были названы лучшие платья для летнего отдыха. По словам журналистов Vogue, одними из самых трендовых в текущем сезоне стали платья желтого цвета и оттенка сливочного масла.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Директор МХАТ задержан по делу о растрате миллиарда рублей. Раньше его обвиняли в мошенничестве на огромные суммы

    Стали известны подробности дела о дискредитации ВС РФ лидером российской группы

    Россиянка Андреева вылетела в четвертьфинале Уимблдона

    ЦБ заметно понизил курс евро

    Начинающим блогерам подсказали способ заработать

    Раскрыты пять самых модных трендов 2026 года

    Стали известны особенности атаковавшего пляж в Курске дрона ВСУ «Пекло»

    В российском городе новорожденного бросили в мусорный бак

    «Правительство» Тихановской признали террористической организацией

    Осматривающие пляж с обломками украинских дронов в Курске следователи попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости