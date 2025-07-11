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13:07, 11 июля 2025Россия

Песков порассуждал о размещении иностранных войск у границ России

Песков: Размещение иностранных войск у границ России неприемлемо
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Размещение иностранных войск у границ России неприемлемо для Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что государства «коалиции желающих» станут патрулировать воздушное и морское пространство Украины.

«Размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи наших границ является для нас неприемлемым», — сказал представитель Кремля.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Россия не допустит вариантов, при которых возможно нахождение иностранного контингента на территории Украины. По мнению сенатора, Запад пытается порадовать себя фантастическими рассказами о будущем Украины.

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