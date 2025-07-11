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10:36, 11 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали бредом планы «коалиции желающих» патрулировать Украину

Сенатор Джабаров: Россия не допустит нахождения иностранных войск на Украине
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Россия не допустит вариантов, при которых возможно нахождение иностранного контингента на территории Украины, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее французский президент Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что государства «коалиции желающих» станут патрулировать воздушное и морское пространство Украины. Такой вариант развития событий они планируют после заключения соглашения о прекращении огня с Россией в рамках концепции восстановления страны.

«Одна из причин начала специальной операции — это попытка НАТО затащить к себе Украину, приблизиться к нашим границам. А чем этот вариант отличается от варианта членства Украины в НАТО? Ничем. Там будут иностранные базы, аэродромы подскока и войска. Поэтому этот бред они пусть оставят себе», — сказал Джабаров.

По мнению сенатора, Запад пытается порадовать себя фантастическими рассказами о будущем Украины. Однако будущее этой страны, по его словам, могут выбирать только сами украинцы совместно с братским русским народом.

Ранее сообщалось, что участники так называемой коалиции желающих выглядят как зомби. Такое сравнение привела официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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