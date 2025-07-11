Сенатор Джабаров: Россия не допустит нахождения иностранных войск на Украине

Россия не допустит вариантов, при которых возможно нахождение иностранного контингента на территории Украины, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее французский президент Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что государства «коалиции желающих» станут патрулировать воздушное и морское пространство Украины. Такой вариант развития событий они планируют после заключения соглашения о прекращении огня с Россией в рамках концепции восстановления страны.

«Одна из причин начала специальной операции — это попытка НАТО затащить к себе Украину, приблизиться к нашим границам. А чем этот вариант отличается от варианта членства Украины в НАТО? Ничем. Там будут иностранные базы, аэродромы подскока и войска. Поэтому этот бред они пусть оставят себе», — сказал Джабаров.

По мнению сенатора, Запад пытается порадовать себя фантастическими рассказами о будущем Украины. Однако будущее этой страны, по его словам, могут выбирать только сами украинцы совместно с братским русским народом.

Ранее сообщалось, что участники так называемой коалиции желающих выглядят как зомби. Такое сравнение привела официальный представитель МИД России Мария Захарова.