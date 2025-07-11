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14:21, 11 июля 2025Россия

Песков рассказал о работе Кремля в жару

Песков: Сотрудники Кремля работают в обычном режиме, несмотря на жару
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Сотрудники Кремля работают в обычном режиме, несмотря на жару в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, в Кремле не выполняют рекомендации специалистов не выходить на улицу без нужды. Те сотрудники, кто любит теплую погоду, выходят наружу, пояснил Песков. Другие — спасаются от жары в помещениях.

«Работаем в обычном режиме. 34 градуса не только в Кремле, но и во всей Москве, и в Подмосковье», — добавил он.

Ранее доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников напомнил горожанам правила поведения в жару. В дни, когда температура превышает 30 градусов, следует избегать интенсивных физических нагрузок, а также не находиться на солнце в период его активности — с 11:00 до 16:00.

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