Песков рассказал о работе Кремля в жару

Песков: Сотрудники Кремля работают в обычном режиме, несмотря на жару

Сотрудники Кремля работают в обычном режиме, несмотря на жару в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, в Кремле не выполняют рекомендации специалистов не выходить на улицу без нужды. Те сотрудники, кто любит теплую погоду, выходят наружу, пояснил Песков. Другие — спасаются от жары в помещениях.

«Работаем в обычном режиме. 34 градуса не только в Кремле, но и во всей Москве, и в Подмосковье», — добавил он.

Ранее доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников напомнил горожанам правила поведения в жару. В дни, когда температура превышает 30 градусов, следует избегать интенсивных физических нагрузок, а также не находиться на солнце в период его активности — с 11:00 до 16:00.