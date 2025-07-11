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13:16, 11 июля 2025Россия

Стало известно о гибели российского комбрига вместе с заместителем главкома ВМФ

В Чувашии сообщили о гибели комбрига 155-й бригады морской пехоты Ильина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: правительство Урмарского муниципального округа Чувашии

Командир 155-й бригады морской пехоты полковник Сергей Ильин погиб 2 июля при ударе Вооруженных сил Украины вместе с заместителем главкома Военно-морским флотом России Михаилом Гудковым. Информацию в Telegram-канале опубликовала администрация Урмарского муниципального района Чувашии.

Сообщается, что Ильин был похоронен в родном селе Мусирмы 10 июля. В администрации подчеркнули, что полковник проявлял исключительное мужество и героизм, а также выразили соболезнования родным и близким военного.

Ранее стало известно о гибели заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом России Михаила Гудкова. Он находился на полевом пункте управления, когда украинские войска нанесли ракетный удар.

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