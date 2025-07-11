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13:04, 11 июля 2025Путешествия

Пограничник-контрабандист был задержан коллегами с кокаином на сто миллионов рублей

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Jens Schlueter / Pool / Reuters

Сотрудник американской пограничной службы был задержан собственными коллегами сразу после выхода из самолета с сумкой, набитой кокаином почти на сто миллионов рублей. Об этом сообщает PYOK.

По данным издания, инцидент произошел в январе 2020 года, однако известно о нем стало лишь сейчас. Согласно подробностям дела, 45-летний Иван Ван Беверхаудт прилетел рейсом авиакомпании Delta Air Lines из Сент-Томаса в Атланту с наркотиками. Он использовал свои рабочие документы, чтобы избежать досмотра в аэропорту вылета.

Однако в авиагавани Атланты в этот день как раз дежурили пограничники с собакой — они проводили плановую проверку, чтобы исключить возможность контрабанды. Натренированный служебный пес сразу же обратил внимание на Беверхаудта. При обыске у него нашли более 17 килограммов кокаина на 1,25 миллиона долларов (97 миллионов рублей по нынешнему курсу).

В феврале 2025 года суд приговорил экс-пограничника к 20 годам заключения в тюрьме.

Ранее пара из Британии провела отпуск мечты в Таиланде, а вернувшись домой, попалась в аэропорту с марихуаной. По данным источника, 34-летняя Сина Уоррен и 36-летний Дэниел Макдональд отправились на отдых в Бангкок.

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