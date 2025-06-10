Пара провела отпуск в Таиланде и попалась на контрабанде марихуаны на 105 миллионов рублей

The Sun: Влюбленную пару из Британии обвинили в контрабанде тайской марихуаны

Пара из Британии провела отпуск мечты в Таиланде, а вернувшись домой, попалась в аэропорту с марихуаной. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, 34-летняя Сина Уоррен и 36-летний Дэниел Макдональд отправились на отдых в Бангкок. Через месяц чета вернулась в Лондон и была задержана в аэропорту Хитроу — их обвинили в контрабанде наркотиков.

Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) обнаружили в багаже туристов четыре ящика, в которых находилось более 51 килограмма каннабиса на сумму один миллион фунтов стерлингов (105 миллионов рублей).

Известно, что Сиан Уоррен работает администратором в строительном бизнесе отца Дэниела Макдональда. Свои обвинения женщина отрицает, так как имела при себе только один чемодан с одеждой. Их отпустили из здания суда в Аксбридже под залог до 26 июня — в этот день слушание по их делу состоится в королевском суде Айлворта.

Ранее в Германии задержали молодую мать из Британии, которую обвинили в контрабанде каннабиса при возвращении с отдыха в Таиланде. 21-летняя туристка четыре месяца находится в тюрьме, ожидая окончательный приговор.

