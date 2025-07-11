Полицейские за деньги продали данные о мигрантах россиянину

СК: Полицейские собирали данные о мигрантах и продавали их жителю Красноярска

В Красноярске полицейских заподозрили в превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 2021 по 2024 год инспекторы отдела по вопросам миграции собирали данные о мигрантах и продавали их жителю Красноярска. Мужчина использовал информацию для организации незаконного пребывания иностранцев в России.

Подозреваемых уже задержали. Возбуждено дело по пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности») УК РФ. Организатор незаконной миграции также находится под следствием.

Ранее стало известно, что за пять месяцев 2025 года число совершенных мигрантами преступлений в России выросло на 10 процентов.