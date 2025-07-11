Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:42, 11 июля 2025Силовые структуры

Полицейские за деньги продали данные о мигрантах россиянину

СК: Полицейские собирали данные о мигрантах и продавали их жителю Красноярска
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

В Красноярске полицейских заподозрили в превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 2021 по 2024 год инспекторы отдела по вопросам миграции собирали данные о мигрантах и продавали их жителю Красноярска. Мужчина использовал информацию для организации незаконного пребывания иностранцев в России.

Подозреваемых уже задержали. Возбуждено дело по пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности») УК РФ. Организатор незаконной миграции также находится под следствием.

Ранее стало известно, что за пять месяцев 2025 года число совершенных мигрантами преступлений в России выросло на 10 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Коалиция желающих» захотела получить контроль над небом и морем Украины. На что рассчитывают Франция и Британия?

    В США раскрыли план Трампа по поставкам оружия Украине

    Российские спортсмены вернутся на чемпионат мира по водным видам спорта

    Редкое явление озарило небо российского региона

    Танцовщица попала за решетку из-за чересчур сексуального видео в соцсети

    Названо условие для сближения России и Европы

    Российский подросток зашел в воду в бухте залива и исчез

    Родные пропавших без вести солдат ВСУ призвали мстить командирам

    Алаудинов высказался о действиях Трампа

    Названы главные страхи российского бизнеса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости