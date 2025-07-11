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20:04, 11 июля 2025Россия

Путин подписал указ об одном изменении для военнослужащих

Президент Путин подписал указ об изменении в ношении военной формы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПраздники в России

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении в ношении военной формы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности для высших офицеров теперь предусмотрены брюки с кантами и лампасами установленных цветов. В комплект полевой формы Вооруженных сил (ВС) России добавлена рубашка камуфлированной расцветки.

Подобная рубашка также пойдет в комплект курсантов и солдат, служащих при образовательных учреждениях и женщин-военных.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

В этот же день Путин поручил подготовить проект указа об учреждении нового государственного праздника — Дня языков народов России. Согласно поручению, администрация президента и правительство совместно разработают проект указа и представят его главе государства.

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