Путин подписал указ об одном изменении для военнослужащих

Президент Путин подписал указ об изменении в ношении военной формы

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении в ношении военной формы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности для высших офицеров теперь предусмотрены брюки с кантами и лампасами установленных цветов. В комплект полевой формы Вооруженных сил (ВС) России добавлена рубашка камуфлированной расцветки.

Подобная рубашка также пойдет в комплект курсантов и солдат, служащих при образовательных учреждениях и женщин-военных.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

В этот же день Путин поручил подготовить проект указа об учреждении нового государственного праздника — Дня языков народов России. Согласно поручению, администрация президента и правительство совместно разработают проект указа и представят его главе государства.