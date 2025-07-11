Работавший на Первом канале журналист-иноагент высказался о благодарности Путина

Работавший на Первом канале журналист Ауслендер не знал о благодарности Путина

Живущий в Израиле журналист Сергей Ауслендер (внесен Минюстом в реестр иноагентов), ранее работавший на Первом канале, высказался об объявленной ему президентом России Владимиром Путиным благодарности. Интервью доступно на YouTube.

Ведущий Антон Привольнов отметил, что при подготовке интервью его команда обнаружила в сети распоряжение Путина за апрель 2008 года, в котором объявлялась благодарность нескольким сотрудникам СМИ, в том числе Ауслендеру. «Я даже не знал об этом, я в первый раз об этом [слышу]», — отреагировал журналист.

По словам Ауслендера, к тому времени он уже уволился с Первого канала. Он также назвал объявленную президентом России благодарность «делами давно минувших дней».

Минюст включил Ауслендера в реестр иноагентов в феврале 2025 года. В министерстве заявили, что журналист среди прочего выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике.

