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20:33, 11 июля 2025Интернет и СМИ

Работавший на Первом канале журналист-иноагент рассказал о раке и ампутации ноги

Победивший рак журналист Ауслендер рассказал, что ему ставили неверный диагноз
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: sfam_photo / Shutterstock / Fotodom

Журналист Сергей Ауслендер (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), в прошлом работавший на Первом канале, рассказал о победе над раком и ампутации ноги. Подробностями борьбы с онкологическим заболеванием он поделился в интервью, доступном на YouTube.

Ауслендер отметил, что изначально ему поставили неверный диагноз. «Утром встал просто с кровати, спрыгнул, наступил на ногу и больно стало. Потом я пошел к врачу, потому что [нога] болела, болела, не проходила. И мой семейный врач посмотрел и сказал: "Что-то как-то это странно смотрится. На артрит не похоже, сходи к ортопеду". Я пошел к ортопеду. Ортопед сказал: "Нет, это артрит"», — вспомнил он.

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Журналист добавил, что в итоге саркому у него обнаружил семейный врач. После этого Ауслендер прошел курс химиотерапии и перенес тяжелую шестичасовую операцию. Однако через некоторое время у него случился рецидив.

В результате врачи решили ампутировать ему ногу. По словам журналиста, он спокойно отнесся к этой операции, поскольку был к ней морально готов. После ампутации ноги он научился ходить с протезом.

Минюст России внес Ауслендера в реестр иноагентов в феврале. По данным ведомства, журналист выступал против спецоперации на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти России решениях и проводимой ими политике.

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