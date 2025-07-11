Раскрыты сроки массового запуска новой системы образования в России

Минобрнауки: С 2027 года в России начнут запускать новую систему образования

С 2027 года в России начнется массовый запуск новой системы образования. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки страны, пишет ТАСС.

«2026-2027 учебный год — ведущие вузы начнут переход; 2027-2028 учебный год — массовый запуск по всей стране», — пояснили в пресс-службе ведомства.

До этого в Минобрнауки сообщало, что российские вузы перейдут на новую систему обучения с 1 сентября 2026 года. К этому моменту ведомство подготовит и утвердит все необходимые правовые акты. Студентов, которые учатся по старой системе, изменения не затронут, они смогут завершить образование согласно начатой программе. Изменения связаны с выходом России из Болонской системы в 2022 году.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в разговоре с «Лентой.ру» назвал три основных параметра изменений в российской системе высшего образования.