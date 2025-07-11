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14:40, 11 июля 2025Силовые структуры

Развлекавшийся в форме полицейского с пачкой денег блогер записал в МВД России новое видео

Волк: На блогера составлен протокол за видео в форме полицейского
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Управление МВД России по Калининградской области составило протокол об административном правонарушении в отношении блогера, который в форме сотрудника полиции записал развлекательный ролик. Нарушитель извинился и обещал больше так не делать. Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале опубликовала покаянное признание блогера.

На кадрах молодой человек говорит, что записал юмористический ролик, на котором он под видом гаишника с пачкой денег в руках поймал двух нарушителей. Блогер раскаялся и пообещал полицейским больше не снимать позорящих честь мундира видео.

Компрометирующий ролик был обнаружен сотрудниками МВД в ходе мониторинга сети. Блогеру вменили статью 17.12 КоАП РФ («Незаконное ношение форменной одежды сотрудника правоохранительных органов»). Он рассказал, что приобрел полицейскую форму в интернете.

Ранее сообщалось, что пикаперы, арестованные за приставание к девушкам в центре Москвы, отказались признать вину.

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