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05:38, 28 июня 2025Силовые структуры

Пристававшие к девушкам в Москве пикаперы отказались признать вину

РИА Новости: Пристававшие к девушкам в Москве пикаперы отказались признать вину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Оба пикапера, арестованных за приставание к девушкам в центре Москвы, отказались признать вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В обоих протоколах указано, что пикаперы не признали вину. Они подчеркнули, что не нарушали общественный порядок, а также не оказывали сопротивление сотрудникам полиции.

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Ранее суд на 15 суток арестовал двух пикаперов, пристававших к девушке. Их признали виновными по статье за мелкое хулиганство. Раньше их привлекали к административной ответственности. Известно, что мужчины не состоят в браке, детей у них нет.

В Москве возбудили уголовное дело в отношении блогера и автора тренингов для мужчин Алекса Лесли. Поводом стало обращение нескольких девушек в полицию с заявлением о приставаниях на улице. Потерпевшие рассказали, что мужчины хватали их за ягодицы в центре столицы и убегали.

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