Россиянам показали останки брошенного сослуживцами и сгнившего бойца ВСУ

В России показали останки украинского бойца ВСУ, брошенного своими

Россиянам показали останки брошенного сослуживцами бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Снимок, сделанный эвакуационной группой, опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

На фотографии видно сгнившие останки в украинской униформе. Также видно хорошо сохранившуюся синюю ленту — ею, наряду с лентой желтого цвета, с первых дней спецоперации обозначают себя украинские бойцы. Синий и желтый — цвета украинского флага.

По информации канала, найденный солдат долгое дело считался пропавшим без вести. После эвакуации в российский тыл он, вероятно, будет включен фонд тел солдат ВСУ для последующей передачи Украине. Однако из-за состояния тела опознание можно будет провести лишь с помощью ДНК-экспертизы, указано в публикации.

Точное место обнаружения того, что осталось от бойца ВСУ, не раскрывается.

Ранее останки десятков украинских солдат обнаружили в курском приграничье. По его данным, только в лесополосе в окрестностях Гуево найдены десятки ликвидированных украинских военных. Первичные мероприятия по их эвакуации проводят бойцы 22-го мотострелкового полка.