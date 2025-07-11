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06:33, 11 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам рассказали об опасности употребления горячей кукурузы на пляже

Эксперт Быстров предупредил о риске отравления горячей кукурузой в жару
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Ahmad Hasaballah / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Несмотря на аппетитный вид и приятный аромат горячая кукуруза может таить в себе серьезные риски для здоровья в виде пищевого отравления, рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт сообщил, что основная опасность пляжной кукурузы заключается в нарушении санитарных норм при ее приготовлении и хранении. По его словам, продавцы могут нарвать кукурузу у автодорог, из-за чего плоды могут быть очень грязными и содержать в себе тяжелые металлы. Кроме того, кукуруза может лежать в открытом виде, привлекая мух и других насекомых, переносящих бактерии.

Если вареная кукуруза долго остается в тепле, особенно под солнцем, в ней быстро размножаются патогенные микроорганизмы — сальмонелла, кишечная палочка, стафилококк.

Дмитрий БыстровДоцент

«В чаны с кукурузой добавляют много соли и масла, что вредно для гипертоников и людей с заболеваниями почек. Кукуруза содержит много клетчатки, которая полезна в умеренных количествах, но при переедании может вызвать вздутие, тяжесть, метеоризм. Людям с гастритом, язвой или панкреатитом лучше избегать такой пищи», — предупредил эксперт по питанию.

Быстров порекомендовал выбирать проверенных продавцов, у которых продукт готовится на глазах и хранится в закрытой таре. Также он посоветовал отказаться от слишком желтой или неестественно блестящей кукурузы, не есть перегретую или лежалую кукурузу — если она сухая или имеет кисловатый запах, лучше не рисковать.

«Промывайте кукурузу перед едой, если есть возможность, чтобы смыть избыток соли и возможные загрязнения. Детям и людям с чувствительным ЖКТ лучше ограничить употребление», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее гастроэнтеролог, терапевт Ольга Помойнецкая посоветовала россиянам отказаться от овсянки на завтрак. Она объяснила, что, если добавить в кашу фрукты, сахар, мед и орехи, она станет настоящей инсулиновой бомбой.

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