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19:28, 11 июля 2025Моя страна

Россияне стали чаще брать с собой на море питомцев

В 2025 году заявок на размещение с питомцами на российских курортах стало больше
Алина Черненко

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Летом 2025 года заявок на размещение с домашними животными на российских курортах стало на 5-15 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что чаще всего соотечественники берут с собой питомцев в Крым (прирост на 15 процентов). А в Краснодарский край с животными стали ездить реже (там произошел спад на 10 процентов).

В АТОР также отметили, что доля запросов на размещение с кошками и собаками в pet-friendlу отелях — от двух до пяти процентов, в зависимости от курорта. По мнению представителей компании PEGAS Touristik, путешествующих с животными на море могло быть больше, если бы не ограничения авиакомпаний и стресс, которому хвостатые члены семей подвергаются при перелете.

Кроме того, в источнике говорится, что россияне преимущественно путешествуют с собаками (80-90 процентов запросов). Чаще всего они берут с собой в отпуск мелкие породы: йорков, мальтипу, чихуахуа и других.

Ранее россиянам назвали лучшие для путешествий с питомцами города страны. Первое место в рейтинге занял Сочи.

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