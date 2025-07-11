Россиянка заявила о дискриминации на таджикском празднике в Красноярске

Жительница Красноярска пожаловалась на дискриминацию на таджикском празднике

Жительница Красноярска пожаловалась на дискриминацию на национальном таджикском празднике, который организовали власти сибирского города. Об этом сообщает Telegram-канал «Колоколъ».

Праздник Сайри Лола, на который красноярская администрация пригласила горожан, отметили в одном из городских парков 5 июля.

Россиянка, которая пришла на праздник вместе с дочерью, рассказала, что за порцию плова для девочки с нее потребовали 300 рублей. При этом стоявшим перед нею в очереди мусульманам, как назвала гостей мероприятия горожанка, еду выдавали бесплатно. «Это ли не дискриминация?» — задалась вопросом женщина.

Перед проведением праздника администрация Красноярска напомнила, что это — «многонациональный город». При этом, по данным из открытых источников, около 90% его населения составляют русские.