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17:27, 4 июля 2025Россия

Мэрия сибирского города организовала таджикский праздник и заявила о многонациональности

Мэрия Красноярска пригласила горожан на таджикский праздник
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Мэрия Красноярска пригласила горожан на таджикский праздник. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации в Telegram.

Речь идет о празднике Сайри Лола, посвященном сбору первого урожая. Он состоится в одном из городских парков в субботу, 5 июля. В программе мероприятий — дегустация блюд таджикской кухни, турнир по национальной борьбе и «народные забавы».

«Мы напоминаем, что Красноярск — многонациональный город», — отметили в пресс-службе. Вероятно, так городские власти ответили на возможное возмущение некоторых горожан. Часть жителей российских городов выступает против проведения национальных праздников некоренных народов России, неформально они окрестили все подобные мероприятия «фестивалями плова».

Ранее в Красноярске разработали «правила поведения для мигрантов». Приезжим рекомендовали уважительно относиться к женщинам и разговаривать в общественных местах на русском языке, а также налаживать добрососедские отношения с местными жителями — здороваться при встрече, оказывать помощь пожилым и детям.

ЖЗЛ
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