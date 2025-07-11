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16:06, 11 июля 2025Ценности

Сальма Хайек появилась на модном показе с седыми волосами и вызвала споры в сети

Мария Винар

Фото: Neil Mockford / GC Images / Getty Images

Мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек посетила показ люксового бренда Balenciaga, который состоялся в рамках Недели моды в Париже, и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) глянцевого журнала Harper's Bazaar.

58-летняя знаменитость предстала перед камерами в черном платье и солнцезащитных очках. В качестве украшений она выбрала золотые серьги в виде сердец и нанесла на губы нюдовую помаду. Кроме того, звезда «Фриды» продемонстрировала публике седые волосы.

Поклонники разделились во мнениях по поводу внешности актрисы в комментариях под постом. «Она перепробовала все — ботокс, пластику, лифтинг. Но мы все равно считаем ее естественной из-за седых волос. Двойные стандарты», «Зачем вообще об этом говорить?», «Нет, нет, нет. Она некрасива с сединой для меня», «Всем хочется иметь такую уверенность в себе», «Я люблю ее седые волосы. Она выглядит потрясающе», «Великолепная женщина», — обсуждали пользователи сети.

В июне Сальма Хайек показала способ скрыть обесцвеченные волосы за считаные минуты.

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