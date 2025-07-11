Собянин рассказал о темпах запуска новых станций метро в Москве

Мэр Москвы Собянин: Ежегодно в Москве будут запускать четыре-шесть станций метро

Каждый год в российской столице будут запускать от четырех до шести станций метро. Об этом в интервью РИА Новости сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил он, московский метрополитен в ближайшие годы расширится: будут построены Рублево-Архангельская, Троицкая и Бирюлевская линии. Эти участки возведут для удобства сотен тысяч жителей столицы, которые пока не имеют метро в шаговой доступности, уточнил глава Москвы.

Собянин также подчеркнул, что необходимо не останавливаться и развивать транспортную систему города, находить новые районы для строительства линий.

Ранее появилась информация, что Сокольническую линию столичного метрополитена продлят на северо-восток Москвы. Как отмечалось, в новый участок протяженностью 8,5 километра войдут станции «МГСУ» и «Ярославская». Кроме того, в июне московский градоначальник обозначил сроки открытия Рублево-Архангельской ветки метро.