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01:47, 11 июля 2025Экономика

Собянин рассказал о темпах запуска новых станций метро в Москве

Мэр Москвы Собянин: Ежегодно в Москве будут запускать четыре-шесть станций метро
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Каждый год в российской столице будут запускать от четырех до шести станций метро. Об этом в интервью РИА Новости сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил он, московский метрополитен в ближайшие годы расширится: будут построены Рублево-Архангельская, Троицкая и Бирюлевская линии. Эти участки возведут для удобства сотен тысяч жителей столицы, которые пока не имеют метро в шаговой доступности, уточнил глава Москвы.

Собянин также подчеркнул, что необходимо не останавливаться и развивать транспортную систему города, находить новые районы для строительства линий.

Ранее появилась информация, что Сокольническую линию столичного метрополитена продлят на северо-восток Москвы. Как отмечалось, в новый участок протяженностью 8,5 километра войдут станции «МГСУ» и «Ярославская». Кроме того, в июне московский градоначальник обозначил сроки открытия Рублево-Архангельской ветки метро.

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