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10:51, 11 июля 2025Мир

США предрекли ослабление позиций из-за одного решения Трампа по Украине

Аналитик Меркурис: Отправка Patriot Украине ослабит военные позиции США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Возможное решение президента США Дональда Трампа об отправке американских зенитных ракетных комплексов Patriot Украине истощит запасы и ослабит военные позиции Вашингтона. Об этом предупредил британский аналитик Александр Меркурис в видео на своем YouTube-канале.

«Он может поставить то, что у него есть, и ему придется учитывать, что он ослабит военные позиции США», — заявил он, говоря о Трампе.

Меркурис призвал учитывать, что военные запасы США «отчаянно истощены», а глава Белого дома не может взять Patriot «из воздуха».

Кроме того, решение о возобновлении помощи Киеву может вызвать сопротивление Пентагона, отметил аналитик.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что Трамп уже согласился предоставить Киеву некоторую военную помощь, которую у него запрашивал лидер Украины Владимир Зеленский.

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