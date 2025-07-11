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17:49, 11 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о побеге управления бригад ВСУ из Купянска

Командование двух бригад ВСУ покинули Купянск
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командование и основная часть управления 43-й и 141-й бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали из Купянска. Об этом пишет Telegram-канал «Рядовой на передовой».

«Командир 43-й бригады, полковник Рыжов и основная часть управления бригады дали по тапкам, оставив простых солдат для прикрытия их отхода. (...) Недолго думая и оценивая тяжелое положение обороняющихся подчиненных солдат, решил сбежать и комбриг 151-й бригады полковник Скатерной», — пишет канал.

Отмечается, что военнослужащие обоих бригад пытаются дезертировать и покинуть город, следуя за своим командованием.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин сообщил, что ВС России берут в клещи Купянск в Харьковской области. По его словам, оборона ВСУ носит очаговый характер. Военный эксперт добавил, что украинские бойцы размещают опорные пункты преимущественно в административных зданиях.

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