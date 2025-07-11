Суд поставил точку в деле о ремонте общежития МГУ на выделенные Минобороны России деньги

Суд вынес приговор бывшему гендиректору крупнейшего российского предприятия «Промгидромеханизация» («ПГМ») Андрею Спирину, который на выделенные военными деньги провел капитальный ремонт общежития главного здания МГУ имени Ломоносова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Военном следственном управлении Следственного комитета России.
Подсудимый был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с запретом занимать должности в органах госвласти на протяжении полутора лет после отбытия срока.
По данным следствия, в 2022 году Спирин на бюджетные средства, выделенные для строительства объектов Минобороны России, отремонтировал общежитие силами подконтрольной фирмы «КвэстаКонстракшн». Военные объекты так и не были возведены, в результате государству был причинен ущерб.
Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд подтвердил законность приговора бывшему начальнику военного представительства Минобороны России, аккредитованного при научно-производственном предприятии «Исток» имени Шокина Александру Техану и его экс-заместителю Тимуру Сиюхову за хищение продукции военного назначения.