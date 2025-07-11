Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:01, 11 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Сырскому дали совет по завершению боевых действий

Полковник Матвийчук посоветовал Сырскому остановить боевые действия ради людей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому следует остановить боевые действия, сохранив жизни украинцев и территории страны, рекомендовал в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Я бы посоветовал Сырскому капитулировать и прекратить боевые действия, чтобы сохранить жизни людей и территории Украины. Но он, скорее, предпочтет отойти, уплотнить боевые порядки и тем самым продлить текущее положение еще на пару месяцев», — сказал Матвийчук.

По мнению полковника, украинская военная промышленность полностью уничтожена, а мобилизационный потенциал продолжает сокращаться, что делает практически невозможным долгосрочное продолжение боевых действий.

«Непреложный закон войны состоит в том, что ее итог зависит от возможности государства осуществлять мобилизацию и обеспечивать боевые действия своими национальными ресурсами. Но там нет ресурсов ни людских, ни материальных. Украина сейчас полностью находится на дотациях западных стран. Уже не Украина, а Запад ведет боевые действия с нами. И, если по какой-то причине он перестанет накачивать Киев оружием, все закончится довольно быстро», — заключил военный эксперт.

Ранее Сырский призвал восстановить украинские позиции в Курской и Белгородской областях. Главком ВСУ принял участие в заседании ставки верховного главнокомандующего, где доложил о ситуации на фронте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Романа Старовойта хоронят в Петербурге. Девушка экс-министра транспорта, чиновники и не только: кто приехал на церемонию?

    Залужный попросил у США один тип вооружений

    Кадыров раскрыл подробности о боях за один населенный пункт в Сумской области

    «Калашников» отгрузил Минобороны партию ракет «Вихрь-1»

    Канье Уэста обвинили в изнасиловании

    Радимов высказался о замене «Торпедо» в РПЛ

    Правительство отказалось запрещать рекламу магов и тарологов

    Армия России заняла Зеленую Долину

    Минобороны отчиталось о групповых ударах по украинским объектам

    В России ответили на слова Зеленского о невозможности переговоров до конца обменов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости