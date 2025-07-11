Сырскому дали совет по завершению боевых действий

Полковник Матвийчук посоветовал Сырскому остановить боевые действия ради людей

Главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому следует остановить боевые действия, сохранив жизни украинцев и территории страны, рекомендовал в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Я бы посоветовал Сырскому капитулировать и прекратить боевые действия, чтобы сохранить жизни людей и территории Украины. Но он, скорее, предпочтет отойти, уплотнить боевые порядки и тем самым продлить текущее положение еще на пару месяцев», — сказал Матвийчук.

По мнению полковника, украинская военная промышленность полностью уничтожена, а мобилизационный потенциал продолжает сокращаться, что делает практически невозможным долгосрочное продолжение боевых действий.

«Непреложный закон войны состоит в том, что ее итог зависит от возможности государства осуществлять мобилизацию и обеспечивать боевые действия своими национальными ресурсами. Но там нет ресурсов ни людских, ни материальных. Украина сейчас полностью находится на дотациях западных стран. Уже не Украина, а Запад ведет боевые действия с нами. И, если по какой-то причине он перестанет накачивать Киев оружием, все закончится довольно быстро», — заключил военный эксперт.

Ранее Сырский призвал восстановить украинские позиции в Курской и Белгородской областях. Главком ВСУ принял участие в заседании ставки верховного главнокомандующего, где доложил о ситуации на фронте.