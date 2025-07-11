35 лет назад крымским татарам разрешили вернуться в Крым, но Украина была против

Власти Украинской ССР, а вслед за ними и руководство независимой Украины не желало возвращения крымских татар из Средней Азии в Крым и ставило перед ними различные препоны. Об этом «Ленте.ру» рассказал народный депутат СССР Владимир Самарин. В частности, переселенцам отказывали в выделении земель для строительства жилья и запрещали селиться в приморской зоне. Крымским татарам приходилось возводить времянки на пустырях, что приводило к конфликтам с украинской милицией. При этом еще 11 июля 1990 года, ровно 35 лет назад, Совет министров СССР принял постановление «О первоочередных мерах по решению вопросов, связанных с возвращением крымских татар в Крымскую область».

По словам Самарина, один из руководителей позднего СССР Геннадий Янаев мечтал вернуть крымских татар, депортированных из Крыма в 1944 году, но власти Украинской ССР и Крымской области в ее составе активно вставляли палки в колеса. Янаев возглавлял существовавшую в 1989-1991 годах Комиссию по проблемам крымскотатарского народа, в которую входил и Самарин.

Янаев мне несколько раз говорил: «Володя, знаешь, почему у нас многое не получается? Тем, от кого зависит [принятие ключевых решений], крымские татары не нужны». Но самое страшное, меня крайне удивило отношение Украины. Когда во время перестройки крымские татары начали потихонечку возвращаться, [украинские власти] сначала негласно, а затем и официально запрещали им селиться в приморской зоне Владимир Самарин народный депутат СССР

Геннадий Янаев в 1991 году стал одним из лидеров ГКЧП, но проиграл борьбу за власть и был арестован. Он провел в «Матросской Тишине» полтора года и позже был амнистирован Фото: Виталий Савельев / РИА Новости

По заверению народного депутата, для решения вопроса он разговаривал с руководителем РСФСР Борисом Ельциным и связывался с США. В ЦК КП Украины Самарину, по его утверждению, сказали: «А разве правильно сейчас выселять русских с побережья Черного моря?» При этом комиссия ставила вопрос не о выселении одних, а о подселении других — места там было достаточно.

Как возвращались домой репрессированные народы

Большинство выселенных Иосифом Сталиным в Среднюю Азию народов получили возможность вернуться на прежние места жительства еще во второй половине 1950-х годов, когда были восстановлены их автономии. В отношении крымских татар и немцев Поволжья ограничения продолжали действовать до конца 1980-х. Представители этих народов возвращались домой нелегально, что провоцировало конфликты с местным населением.

11 июля 1990 года Совет министров СССР принял постановление «О первоочередных мерах по решению вопросов, связанных с возвращением крымских татар в Крымскую область». В конце того же года Янаев стал вице-президентом СССР. Это укрепило его возможности по части решения крымскотатарской проблемы.

Обращаясь к крымским татарам, Янаев предупредил, что на пути в Крым их «ожидают нелегкие испытания». Он призвал представителей народа не поддаваться на провокации, быть мудрыми и сплоченными — и тогда удастся выполнить поставленную задачу.

«В нем жило понимание, что [добиться весомого результата] все равно не дадут, найдут какую-нибудь формалистику, — отмечает Самарин. — Большинство [руководителей] только делают вид, говорил он. Считаю, из правящей верхушки Янаев был ближе всего к массам».

Стройка в поселении вернувшихся крымских татар, Симферополь, 1994 год Фото: Сергей Величкин / ТАСС

Как постсоветские украинские власти боролись с крымскими татарами

После распада СССР руководство независимой Украины отказалось выделять землю крымским татарам под жилищную застройку, объясняя свое решение перенаселенностью Крыма.

В ответ крымские татары самовольно занимали пустыри, облагораживали территорию, ставили палатки и времянки, а затем начинали строить дома. Самострои вырастали в разных местах полуострова. Однако узаконить землю не удавалось: городки окружала милиция, приезжали бульдозеры и сносили все

Работу тоже не давали — для этого требовали прописку, а для прописки — наличие работы.

Однако новые украинские власти так и не могли повлиять не процесс заселения Крыма — люди все прибывали, заселяли невостребованную местность, не брезговали заброшенными территориями. Со временем в такие городки провели свет, сами жители выкопали колодцы, создавая себе более-менее достойные условия. Постепенно крымские татары встраивались в размеренную жизнь полуострова, многие жители которого зарабатывали на туристах.

Тем не менее отношение местного населения к вновь прибывшим оставалось прохладным. Старожилы вспоминали, что на Украине крымских татар встречали так же, как когда-то в Узбекистане, — с недоверием.

После перехода Крыма под российскую юрисдикцию в 2014 году президент Владимир Путин подписал указ о мерах по реабилитации крымскотатарского народа и государственной поддержке его возрождения и развития. Согласно переписи 2021 года, численность крымских татар в Крыму составляет более 250 тысяч человек. Еще несколько тысяч проживают в других регионах России.