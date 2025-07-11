Корейцы на Сахалине приготовили кимчи для бойцов СВО

Участникам специальной военной операции (СВО) отправят больше острой кимчи на фронт. О необычной посылке сообщает Telegram-канал АСТВ.

Утверждается, что идея отослать на фронт больше острой еды изначально была предложена корейцами, проживающими на острове Сахалин. Люди высказали необычную просьбу представителям Народного фронта.

В ОНФ добавили, что сейчас российским бойцам не хватает корейской еды. При этом достать ту же самую кимчи в Донбассе невозможно.

В итоге сахалинские корейцы создали специальную пасту, которая сохранит свежесть острого блюда надолго. Тогда же общими усилиями и удалось приготовить и отправить около 600 килограммов кимчи на фронт.

На передовой солдаты, как сказано в сообщении, любят готовить «кимчижар»: россияне обжаривают острую капусту с мясом в большом казане. Бойцы отмечают, что корейская еда пришлась по вкусу и их товарищам из разных регионов.

Ранее российский дизайнер захотел создавать особенную одежду для ветеранов СВО. Генеральный директор компании «Портновская мануфактура Shishkin» и создатель бренда Putin Team Дмитрий Шишкин отметил, что его команда готова сделать вещи не только для возвращающихся с фронта бойцов, но и для всех людей с ограниченными возможностями.