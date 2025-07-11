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04:21, 11 июля 2025Мир

Украине предрекли поражение из-за Трампа

Миршаймер: Провал Трампа в отношении России приведет к поражению Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Украине грозит поражение из-за провала дипломатии президента США Дональда Трампа. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube.

Он отметил, что американскому лидеру, несмотря на обещания, не удалось разрешить украинский кризис и наладить отношения с Россией.

«Казалось, что у него был благоприятный старт, но все пошло наперекосяк и может кончиться поражением Украины. (...) Его будут считать президентом, который проиграл Украину, и ему некого винить кроме себя самого за тот бардак, в котором он оказался», — сказал эксперт.

Ранее Трамп пообещал выступить с важным заявлением относительно России. Он не раскрыл детали, но признался, что разочаровался в Москве. По словам американского президента, необходимо смотреть, что будет происходить в ближайшие пару недель.

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