Мем с блогером из России Топлесом «Умный человек в очках» озадачил иностранцев

В конце июня в соцсетях внезапно стало популярно загадочное фото молодого человека в очках, который позирует на улице и пристально смотрит в камеру. «Умный человек в очках, скачать обои», — такой бессмысленной подписью обычно сопровождался снимок. Абсурдный тренд быстро стал массовым и дошел до англоязычных пользователей, а в его герое узнали блогера Яна Топлеса (настоящая фамилия — Лапотков), который публикует ролики на научно-популярную тематику. «Лента.ру» разбиралась, откуда взялся главный постироничный мем лета и что под ним вообще имеют в виду.

Откуда взялся мем «Умный человек в очках» и как на него отреагировал Ян Топлес

Снимку Топлеса, который внезапно обрел популярность летом 2025 года, уже почти семь лет. Блогер опубликовал его в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) осенью 2018 года. «Я пришел сюда сказать, что новый выпуск на канале. Это он меня заставил так задуматься», — подписал он фотографию.

Оригинал мемной фотографии Фото: @yan_lapotkov

Кто именно и почему решил превратить старое фото в не поддающийся логике тренд, неизвестно, однако один из первых вирусных постов со снимком был опубликован в TikTok 26 июня. Автор попросту выложил фото Топлеса в более плохом качестве, чем оригинал, и добавил к нему широко известную в соцсетях мелодию под названием Atlantis — под нее блогеры нередко записывали видео о хоррор-играх, загадках и различных теориях, а в TikTok ею часто сопровождали публикации о космосе.

Владелец страницы не пояснил, что именно он хотел сказать этой публикацией (вероятно, как и с большинством постироничных мемов — ничего конкретного). Тем не менее в комментариях пользователи принялись иронизировать над снимком, в шутку заявляя, что у поста на самом деле глубокий смысл. «Над этой фотографией надо очень сильно задуматься», «Это новая теория», «Информативно», — воображали они. А кто-то также назвал ролик самым умным видео в интернете.

«Умный человек в очках, скачать обои», — так охарактеризовал фотографию с Топлесом один из комментаторов. Его ответ получил более 43 тысяч лайков

С момента публикации видео с набрало 2,8 миллиона просмотров. Впрочем, это не предел — просмотры отдельных роликов про «умного человека в очках» перевалили и за 3 миллиона.

Есть ли смысл у мема про умного человека в очках?

На фотографии изображен молодой человек, облаченный в классическую джинсовую куртку и простую белую футболку — сочетание, которое давно стало символом непринужденного и одновременно продуманного повседневного стиля. (…) В целом, снимок отражает гармонию между функциональностью и стилем, присущую современному молодому человеку популярный комментарий, часто публикуют под фото Топлеса

Абсурдный мем, который начался с фотографии, в соцсетях быстро довели до еще большего абсурда. Например, кто-то с помощью нейросетей превратил снимок Топлеса в видео, на котором умный человек в очках купается во фруктах. Можно найти и такие ролики (тоже сгенерированные искусственным интеллектом), на которых блогер раздевается, прячется у кого-то под дверью или стоит на балконе.

А еще некоторые любители мемов попросту публикуют оригинальный снимок и подписывают его «Умный человек в очках, скачать обои».

В соцсетях можно встретить огромное множество вариаций мема Изображение: Telegram-канал «Мы живём в society»

Когда картинки с Топлесом начали встречаться повсеместно, многим пользователям не осталось другого выхода, кроме как признать, что смысл шутки остался им недоступен. «Да я не понимаю!!! Объясните», «Кто-то может объяснить, в чем мем шакальной фотки Яна? Не смешно же… Или я старею», «Объясните кто-нибудь, я сейчас с ума сойду», — молили не посвященные в тренд пользователи сети после того, как один и тот же снимок буквально заполонил Рунет.

Таким комментаторам нередко отвечали той же фразой «умный человек в очках, скачать обои», оставляя их в еще большем недоумении. В целом же комментарии под постами с героем мема не менее абсурдны, чем сам мем. «Умный человек в очках, скачать обои онлайн без регистрации», «Умный в гору не пойдет, умный человек в очках, обои скачать», «Скачать обои, умный человек в очках», — пишут пользователи сети.

Впрочем, некоторые пользователи сети, которые поняли шутку, все же смилостивились и пояснили: смысл странного тренда именно в том, что в нем нет смысла.

Мем в том, что эта картинка настолько метаиронична, что ты не находишь в ней просто никакого смысла, и плюсом ее вставляют везде абсолютно. (…) Тебе смешно с абсурда, очень сильного абсурда всего происходящего пользователь Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Как на мем отреагировал Топлес и как тренд дошел до Запада?

Сам Лапотков подключился к тренду почти с самого начала — в конце июня. Блогер рассказал, что узнал обо всем после того, как друзья начали массово присылать мемы. Главный герой тренда признался, что поначалу даже подумал, что собеседников взломали, однако затем сам погрузился в глубины постиронии. «Я до трех ночи смеялся», — описал он свою реакцию на мем.

Чем дальше, тем больше я понимаю, что люди просто уничтожают изначальную идею и переворачивают ее, пережевывают, переплевывают. И это мета-на мета-супер-гипер-метаиронии, когда все начинает превращаться в Яна Топлеса Ян Топлес видеоблогер

Также Топлес опубликовал в своих соцсетях многие вариации «умного человека в очках», за что его похвалили многие фанаты мема. Но некоторых пользователей сети такая активность даже навела на подозрения, что блогер может быть причастен к возникновению тренда.

Как бы то ни было, российский блогер продолжал завоевывать интернет. К мему подключился официальный Telegram-канал Союзмультфильма, опубликовав фото «умного кролика в очках» из мультфильма о Винни-Пухе. А Российская премьер-лига (РПЛ) умным человеком в очках назвала тренера сборной России по футболу Валерия Карпина.

Мем дошел и до иностранцев, среди которых вызвал еще больше недоумения, чем в Рунете. «Блин, да кто этот парень?», «Я не понимаю, может кто-нибудь объяснить?», «Что это значит?» — удивлялись англоязычные пользователи сети. «У России какой-то свой юмор», — пришел к выводу один из комментаторов

Канадский блогер The 1st Gamer, записавший видео с объяснением мема про умного человека, заявил, что от фотографий и видео с Топлесом в сети некуда деваться. «Этот мем просто не оставляет меня в покое, он заполонил все мои рекомендации. А еще он повсюду в моих комментариях», — добавил он.

В некоторых видео фотографию Топлеса помещают на баннеры в разных популярных туристических местах, включая Таймс-сквер Кадр: Telegram-канал Яна Топлеса

А в начале июля статью с объяснением мема выпустил профильный англоязычный портал Know Your Meme. Лапотков прокомментировал это событие словами «мы в истории» и призвал пользователей сети не останавливаться, а дальше распространять тренд на английском языке.

Выйти российскому мему на запад — редкое явление! Еще реже, когда мем из России не про медведя и водку, это история абсолютно оригинальная и добрая! Ян Топлес видеоблогер

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Мем с Топлесом — классический пример пост- и метаиронии, которые ставят во главу угла хаос и отсутствие логики. Но в то время как любители более простого и понятного юмора ругают тренд, называя его идиотизмом, другие выдвигают теории, что за абсурдным контентом может стоять некий замысел.