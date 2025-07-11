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11:44, 11 июля 2025Мир

В ЕС нашли способ надавить на Венгрию за блокировку антироссийских санкций

Politico: ЕС свяжет финансирование с соблюдением демократических стандартов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия намерена увязать распределение средств из бюджета Европейского союза (ЕС) с соблюдением демократических стандартов — как сообщается, данная мера прежде всего направлена против Венгрии из-за отказа поддержать санкции против России. Информацию об этом передает Politico со ссылкой на проект бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы.

«Правительства, в частности Венгрии, которые нарушают стандарты верховенства закона ЕС, подавляя судебную систему и свободу СМИ, рискуют потерять значительное финансирование из централизованного бюджета ЕС», — сказано в сообщении.

При этом Венгрия и Словакия уже выступили против инициативы, заявив, что подобные условия открывают путь к политически мотивированному давлению, не связанному напрямую с защитой бюджета ЕС.

Ранее Будапешт и Братислава заблокировали 18-й пакет санкций Евросоюза против России, который включал в себя в том числе санкции против 70 танкеров теневого флота России.

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