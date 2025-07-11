В Евросоюзе определили самые густонаселенные страны

Евростат: Население Европейского союза растет четвертый год подряд

По состоянию на 1 января 2025 года численность населения ЕС оценивалась в 450,4 миллиона человек, что на 1,07 миллиона больше, чем годом ранее. Такие данные опубликовал на своем сайте Евростат.

Отмечается, что четвертый год подряд численность населения ЕС растет после убыли, которая наблюдалась в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Позитивную динамику объясняют выросшими миграционными потоками. Всего же с 1960 года население ЕС выросло на 95,9 миллиона человек.

По состоянию на 1 января 2025 года, население стран ЕС варьировалось от 83,6 миллиона человек в Германии до 0,6 миллиона человек на Мальте. Самыми густонаселенными государствами оказались Германия (19 процентов), Франция (15 процентов) и Италия (13 процентов). На них приходится почти половина (47 процентов) от общей численности населения Европейского союза.

Больше всего с 1 января прошлого года по 1 января нынешнего года население сократилось в Латвии, Венгрии и Эстонии. Самые высокие темпы прироста показали Мальта, Ирландия и Люксембург.

В феврале 2023 года тогдашний глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель посетовал на то, что страны Евросоюза переживают демографическую зиму.