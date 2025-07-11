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13:04, 11 июля 2025Мир

В Кремле ответили на послание Мерца Путину

Песков: Канцлер ФРГ Мерц — апологет конфронтационности с Россией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Москва обращает внимание на конфронтационную позицию канцлера ФРГ Фридриха Мерца по отношению к России и делает соответствующие выводы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Господин Мерц является таким яростным апологетом конфронтационности во всем с Россией. И такой агрессивной мобилизации Европы. Мы это видим, мы это понимаем, мы это знаем, и мы это учитываем в наших дальнейших действиях», — ответил представитель Кремля.

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Ранее канцлер Германии во время своей речи в Риме на конференции по вопросам восстановления Украины обратился к президенту России Владимиру Путину. «Первое [сообщение] — для Москвы и президента Путина. Послание довольно простое: мы не сдадимся», — сказал он.

Также Мерц обратился к президенту США Дональду Трампу и призвал американского лидера оставаться в союзничестве с европейцами, разделяющими общие с американцами интересы. «Оставайтесь с нами, с европейцами. У нас одинаковые интересы, мы стремимся к стабильному политическому порядку в этом мире. Мы, американцы и европейцы, вместе», — сказал глава немецкого правительства.

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