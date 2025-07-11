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08:41, 11 июля 2025Бывший СССР

В МИД Армении оценили встречу с Азербайджаном

Пресс-секретарь МИД Армении Бадалян: Ереван считает встречу с Баку успешной
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: пресс-служба президента Азербайджана / РИА Новости

Армения положительно рассматривает итоги встречи с Азербайджаном в Абу-Даби. Такое заявление сделала пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян, информация размещена в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«Армения также считает состоявшуюся в Абу-Даби встречу успешной и подтверждает, что она может послужить серьезной основой для дальнейшей реализации мирного процесса», — оценила она.

По итогам встречи Ереван и Баку выпустили идентичные заявления, включая вопрос разблокировки региональных коммуникаций. Проект «Перекрестки мира» направлен на решение данного вопроса.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал переговоры Алиева и Пашиняна. Официальный представитель Кремля отметил, что Москва приветствует факт такого прямого диалога.

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