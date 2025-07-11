В небе над Украиной зафиксировали десятки БПЛА

85 БПЛА зафиксировали в небе над Украиной

85 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) зафиксировали в небе над Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Наибольшее количество — 17 беспилотников — заметили в районе Лозовой Харьковской области. Уточняется, что они летели на северо-запад, в сторону Полтавы.

Ранее российский беспилотный летательный аппарат, разглядывая зайцев в процессе патрулирования, поразил бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого стало известно, что Киев запускает систему перехвата БПЛА с помощью дронов. Кроме того, сообщается, что для этой задачи будет создан центр для подготовки операторов дронов-перехватчиков. Проект называется «Чистое небо».